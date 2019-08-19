На Кубани военные медики ЮВО провели эвакуацию условно раненых

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-19T09:14:52+03:00

Всего в учении приняли участие около 100 человек

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На Кубани военнослужащие медицинской роты выполнили эвакуацию «раненых» из подбитых боевых машин. Они отработали поиск и эвакуацию пострадавших с поля боя, оказали им экстренную медпомощь.

- Для переноса «раненых» применялись транспортно-иммобилизирующие матрасы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность человека. Для поиска пострадавших использовался комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮВО.

В учении приняли участие около 100 военных медиков, было задействовано более 10 единиц специальной техники, в том числе бронемашины на базе бронеавтомобиля «Тигр» и комплекс мобильного полевого госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU