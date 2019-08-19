На Кубани военные медики ЮВО провели эвакуацию условно раненых
На Кубани военнослужащие медицинской роты выполнили эвакуацию «раненых» из подбитых боевых машин. Они отработали поиск и эвакуацию пострадавших с поля боя, оказали им экстренную медпомощь.
- Для переноса «раненых» применялись транспортно-иммобилизирующие матрасы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность человека. Для поиска пострадавших использовался комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮВО.
В учении приняли участие около 100 военных медиков, было задействовано более 10 единиц специальной техники, в том числе бронемашины на базе бронеавтомобиля «Тигр» и комплекс мобильного полевого госпиталя.
ИСТОЧНИК KP.RU