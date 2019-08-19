В Краснодаре адвокат устроил стрельбу во дворе многоэтажки

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-19T09:40:51+03:00

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд, ему грозит до 5 лет тюрьмы

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В Краснодаре 28-летний адвокат адвокатской палаты Карачаево-Черкесской Республики обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) и п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия).

Вечером 14 сентября 2018 года мужчина сидел в салоне своего автомобиля «BMW», припаркованного возле одной их краснодарских многоэтажек. Он был пьян и в присутствии 37-летнего малознакомого мужчины несколько раз выстрелил в открытый люк машины. Последний сделал ему замечание, после чего стрелявший, разозлился и несколько раз ударил по лицу потерпевшего.

Вскоре они вместе вышли из авто, на улице адвокат выстрелил в грудную клетку оппоненту, причинив ему телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

- Расследование дела вел территориальный следственный отдел СКР по краю. По ч. 2 ст. 213 УК РФ адвокату грозит наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU