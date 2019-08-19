2019-08-19T10:01:08+03:00
Происшествия

В Сочи парень украл 4 коробки мороженого и продавал его на одной из улиц курорта

Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Сочи парень украл 4 коробки мороженого и продавал его на одной из улиц курортаВ Сочи парень украл 4 коробки мороженого и продавал его на одной из улиц курортаФото: Евгения ГУСЕВА
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В дежурную часть Лазаревского района УВД по Сочи обратилась 45-летняя местная предпринимательница. Ночью неизвестный похитил из холодильника, который стоял рядом с ее магазином, 4 коробки мороженого. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили свидетелей и составили ориентировку на поиск возможного преступника. Ее передали всем дежурным нарядам.

На следующий день на одной из улиц курорта заметили парня, схожего по приметам с разыскиваемым. Он продавал мороженое. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.

- 20-летний парень во всем признался. Ночью он похитил холодное лакомство, чтобы потом продать его. Часть мороженого, которую злоумышленник не успел реализовать, вернули предпринимательнице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители завели на парня уголовное дело по ч.2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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