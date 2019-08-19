Краснодар получил шесть участков для строительства школ и детских садов

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-19T10:13:44+03:00

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Всего с 2017 года в муниципальную собственность краевой столицы переданы 13 земельных участков с коммуникациями, проектом и пройденной госэкспертизой. На некоторых уже стоят школы и детские сады, на нескольких строительство продолжается.

- С начала этого года Краснодар получил шесть земельных массивов. Два находятся по улице Западный обход, а также по Пригородной, Героев-Разведчиков, Евгении Жигуленко и Репина. Кубанской столице в этом году возможно передадут земельный массив по улице Григория Пономаренко. Об этом стало известно на совещании, которое провел Евгений Первышов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Общая площадь полученных участков составляет 251,9 тысячу квадратных метров.

На одной из таких переданных территорий - по Красных Партизан, в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» уже построен детский сад, идет возведение школы.

ИСТОЧНИК KP.RU