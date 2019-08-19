В Курганинском районе парень избил ножовкой знакомого

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-19T11:02:52+03:00

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В полицию Курганинского района поступило сообщение из больницы. В медучреждение с черепно-мозговой травмой доставили мужчину.

- Сотрудники полиции установили личность потерпевшего, а также, когда и почему он получил это ранение. Выяснилось, что накануне он поссорился с 28-летним родственником своей сожительницы. Потерпевший пришел в дом к обвиняемому, чтобы поговорить о произошедшем. Между мужчинами началась потасовка, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове ножовкой по дереву, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Предполагаемого преступника задержали по месту его проживания. На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU