2019-08-19T11:08:11+03:00
Происшествия

На Кубани разыскивают 18-летнего жителя Ленинградской области

Парень ушел из дома 14 декабря прошлого года
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Следователи Ленинградской области разыскивают 19-летнего Реброва Данила Денисовича.

С 04:00 до 07:00 14 декабря 2018 года парень ушел из дома, расположенного в городе Сланцы Ленинградской области, и до сих пор не вернулся. Его мобильный телефон после исчезновения выключен.

- На вид молодому человеку 17-18 лет, рост около 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на верхней губе справа и на шее слева спереди темные родинки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Когда ушел из дома был в светлой футболке, темных спортивных брюках и домашних тапочках.

Всех кто, располагает какой-либо информацией о местонахождении Данилы, просьба обратиться в следственное управление СКР по Ленинградской области по телефонам: 8(81374)2-22-68 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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