«ЮгСтройИнвест» досрочно сдал два дома в краснодарском микрорайоне «Губернский»
Сразу 2 новых дома микрорайона «Губернский» сегодня распахнули двери для своих хозяев. Заветные ключи от группы компаний «ЮгСтройИнвест» получили 510 новоселов 19 и 21 литеров. Сдача двух домов – событие действительно знаковое. В эту честь гостей ждал веселый и яркий праздник – с мороженым, конкурсами, аттракционами и выступлением артистов.
По доброй традиции, дома от ГК «ЮгСтройИнвест» были сданы раньше намеченного срока. У новоселов в пешей доступности есть все, что так нужно для комфорта. Возле дома - уютная зеленая аллея площадью 1,5 га «Сердце Губернского», место, где проходят все значимые события микрорайона. Рядом – крупнейшая в городе школа, два детских садика, один из которых с ясельными группами, а также остановка общественного транспорта с аллеей и арт-объектом.
Фото: ЮСИ
В «Губернском» созданы все условия для комфорта жильцов. Микрорайон утопает в зелени, благоустроенные скверы и аллеи занимают более 3 гектаров. Во дворах установлены детские и спортивные площадки, также есть площадка для выгула собак - первая и пока единственная в Прикубанском округе.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» вносит большой вклад в социально-экономическое развитие юга России. За 16 лет было построено и сдано свыше 3,3 млн. кв. метров жилья, 11 детских садов и 4 школы. В светлых, уютных квартирах от ЮСИ проживают более 150 000 человек.
Фото: ЮСИ
Высокая социальная ответственность, скорость и качество работ - визитная карточка «ЮгСтройИнвест». Компания - многократный обладатель престижных федеральных и региональных наград.
ИСТОЧНИК KP.RU