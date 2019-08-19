СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-19T11:22:32+03:00

В Сочи в районе водопада «Пасть Дракона» женщина упала и травмировала руку Фото: Архив "КП"

На помощь к ней пришли спасатели

Изменить размер текста: A A

В Сочи 19 августа в 13:05 в спасательный отряд МЧС от диспетчера службы «112» поступило сообщение. На тропе в районе водопада «Пасть Дракона» женщина упала и получила травму руки, ей требовалась помощь спасателей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России встретили пострадавшую с еще тремя членами группы на туристической тропе.

- Они помогли им выйти из горно-лесной местности, пострадавшую 68-летнюю женщину из Ростов-на-Дону передали врачам. По предварительному диагнозу, туристка в результате падения получила сильный ушиб руки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU