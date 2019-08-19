В Сочи в районе водопада «Пасть Дракона» женщина упала и травмировала руку
В Сочи 19 августа в 13:05 в спасательный отряд МЧС от диспетчера службы «112» поступило сообщение. На тропе в районе водопада «Пасть Дракона» женщина упала и получила травму руки, ей требовалась помощь спасателей.
Прибыв на место происшествия, сотрудники Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России встретили пострадавшую с еще тремя членами группы на туристической тропе.
- Они помогли им выйти из горно-лесной местности, пострадавшую 68-летнюю женщину из Ростов-на-Дону передали врачам. По предварительному диагнозу, туристка в результате падения получила сильный ушиб руки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU