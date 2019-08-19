СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-19T11:34:08+03:00

В Анапе 35-летний мужчина похитил у нового знакомого чемодан с деньгами Фото: Архив "КП"

В нем находилось 800 тысяч рублей

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В Анапу с крупной суммой денег, полученных от продажи квартиры, приехал мужчина из Москвы. Он поселился в одной из местных гостиниц курорта. В своем номере в чемодане он хранил 800 тысяч рублей.

По своей неосмотрительности он рассказал о своем богатстве малознакомому мужчине. Злоумышленник воспользовался ситуацией, забрал чемодан с деньгами и скрылся. Потерпевший обратился в полицию.

- Вскоре в одном из местных отелей Геленджика задержали возможного преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний приезжий из Твери. Он пояснил, что деньги потратил на проживание в отеле, аренду яхты и дорогостоящие покупки, в том числе на брендовую одежду, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На него завели уголовное по признакам части 2 статьи 158 УК РФ (Кража чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU