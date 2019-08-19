В Сочи отдыхающий из Воронежа стулом избил свою сожительницу на глазах у дочери

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-19T13:15:30+03:00

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Семейный отдых у молодой предпринимательницы Екатерины из Воронежа был испорчен неадекватным поведением ее спутника. Она с дочерью и сожителем отправилась в поселок Вардане за ласковым морем и южным солнцем. Семья остановилась в отеле «Аликанте».

После ужина на морском берегу мужчина крепко выпил и стал высказывать претензии гражданской супруге.

Выяснение отношений заняло немало времени. Около трех часов ночи, когда все словесные аргументы взрослых были исчерпаны, а девочка пыталась уснуть, мужчина схватил металлический стул, который оказался под рукой, и несколько раз ударил хрупкую женщину.

Екатерина вызвала полицию и рассказала, что мужчина избил ее и дочь. Прибывшие на место полицейские выяснили, что девочка, к счастью, не пострадала. За помощью медиков женщина обращаться не стала. А утром инцидент оказался исчерпан – пара продолжила свой отдых.

- По обращению отдыхающей проводится проверка, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU