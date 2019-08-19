2019-08-19T12:02:03+03:00
Звезды

В Геленджике на Дне города выступит группа «Фабрика»

Для гостей и жителей города подготовили мастер-классы, концерты, кинопоказы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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24 и 25 августа Геленджик будет отмечать 188-летие со дня основания. На курорте пройдут концерты, ярмарки, спортивные соревнования, выставки.

- пройдет выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, финал флешмоба «Любимый город», показательные выступления канатоходцев «Волшебство на канате», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

День города выпадает на акцию «Ночь кино», во время которой пройдут показы российских фильмов.

Праздничный гала-концерт «Под светом счастья маяка» с участием известной группы «Фабрика» состоится 24 августа на Центральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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