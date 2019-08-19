В Геленджике на Дне города выступит группа «Фабрика»
24 и 25 августа Геленджик будет отмечать 188-летие со дня основания. На курорте пройдут концерты, ярмарки, спортивные соревнования, выставки.
- пройдет выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, финал флешмоба «Любимый город», показательные выступления канатоходцев «Волшебство на канате», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
День города выпадает на акцию «Ночь кино», во время которой пройдут показы российских фильмов.
Праздничный гала-концерт «Под светом счастья маяка» с участием известной группы «Фабрика» состоится 24 августа на Центральной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU