2019-08-19T12:13:41+03:00
Спорт

Вице-губернатор Кубани стал чемпионом России по рыболовному спорту

Награду он завоевал в паре с Андреем Марченко
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В Рязанском районе Рязанской области завершился чемпионат России по ловле карпа. От региона поехали две команды «Краснодарский край-1» и «Краснодарский край-2».

- В парных соревнованиях вторая команда Кубани, в составе которой выступал вице-губернатор Андрей Коробка в паре с Андреем Марченко, одержала победу. Их общий улов составил 47 рыб весом более 262 килограммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта Краснодарского края.

Кубанцы стали первыми как в своей зоне «А», так и в общем зачете. Улов ближайших соперников составил 143,7 килограммов.

Команда «Краснодарский край-1» завоевала серебряные медали в общем зачете. «Бронза» у спортсменов Республики Крым. Вторая сборная края также завоевала бронзовые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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