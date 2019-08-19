В Крыловском районе заблокировали сайты, на которых продавали дипломы
Прокуратура Крыловского района проверила исполнение законодательства об образовании и о противодействии коррупции. Сотрудники выявили 3 сайта, на которых продавали дипломы о высшем и среднем образовании. Также там были сведения о стоимости услуг и способах заказа.
- Прокуратура района в Советский районный суд Краснодара направила 3 исковых заявления. В них ведомство просило признать размещенную информацию запрещенной к распространению на территории РФ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.
Как напомнили в ведомстве, использование официального документа, к которым относится диплом об образовании, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
ИСТОЧНИК KP.RU