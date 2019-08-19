2019-08-19T12:30:51+03:00
Происшествия

В Крыловском районе заблокировали сайты, на которых продавали дипломы

На них были размещены сведения о стоимости услуг и способах заказа
Александра ПОДУШКО
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В Крыловском районе заблокировали сайты, на которых продавали дипломыВ Крыловском районе заблокировали сайты, на которых продавали дипломыФото: Архив "КП"
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Прокуратура Крыловского района проверила исполнение законодательства об образовании и о противодействии коррупции. Сотрудники выявили 3 сайта, на которых продавали дипломы о высшем и среднем образовании. Также там были сведения о стоимости услуг и способах заказа.

- Прокуратура района в Советский районный суд Краснодара направила 3 исковых заявления. В них ведомство просило признать размещенную информацию запрещенной к распространению на территории РФ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Как напомнили в ведомстве, использование официального документа, к которым относится диплом об образовании, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

ИСТОЧНИК KP.RU

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