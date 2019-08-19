Держи вора: в Краснодаре задержан мужчина, укравший у генерала МВД коллекцию брендовых часов

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-19T13:59:53+03:00

Из дома генерала в отставке украли коллекцию дорогих часов Фото: Николай ХИЖНЯК

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В Краснодаре в конце июля обокрали бывшего начальника управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу генерал-майора полиции в отставке Владимира Струкова. Неизвестный проник в квартиру на улице Кубанская Набережная, взломав личинку замка.

Добычей вора стали ценности на сумму более миллиона рублей. Среди них коллекция швейцарских часов марок «Maurice Lacroix», «Longines», «Breguet», два охотничьих ножа, женские серьги с бриллиантами, медали, орден, нагрудный знак, коробка юбилейных монет, спортивная сумка и видеокамера.

Сразу же было возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере.

У сыщиков практически не было сомнений, что на месте «работал» профессионал. Их предположения подтвердились.

- За совершение данного преступления задержан 40-летний житель Нижнего Новгорода, ранее судимый за кражи. Решением суда он заключен под стражу, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

А найти вора смогли по двум следам рук и остаткам ткани, обнаруженным на месте преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU