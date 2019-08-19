2019-08-19T13:42:14+03:00
Звезды

В Сочи пройдет выставка «Личная реальность»

Она откроется 23 августа
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи в Художественном музее пройдет персональная выставка Игоря Берсенева (BERINI). Открытие состоится 23 августа в 15:00.

В 2008 году художник впервые представил свой уникальный стиль, который назвал «Вторжение». На выставке будут показаны картины, выполненные в характерной авторской манере.

- Игорь Берсенев родился в Златоусте в 1966 году. С детства автор картин занимался живописью, скульптурой, гравюрой, иллюстрировал книги. Участник региональных и всероссийских выставок. Его работы находятся в частных коллекциях Китая, Америки, Финляндии, Голландии, Лаоса, Египта, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Выставка будет открыта в режиме работы музея до 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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