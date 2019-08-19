В Краснодаре 20 августа откроют еще одну выделенную полосу

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-19T13:58:48+03:00

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В Краснодаре 20 августа по Тургенева от Дальней до Дзержинского откроют выделенную полосу. Ежедневно на этом участке курсируют 246 единиц общественного транспорта.

- Этим летом мы ввели уже четыре выделенные полосы, 20 августа запустим пятую. Стоянка и остановка для личного транспорта будут запрещены, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Владимир Архипов подчеркнул, что с введением этой полосы усилят работу по эвакуации машин, припаркованных на всех участках, выделенных для движения общественного и спецтранспорта.

- Протяженность участка для проезда по Тургенева составляет 1,8 километров - от Дальней до Дзержинского в одном направлении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, сайт «КП» - Кубань» писал о том, что на дорогах Краснодара появятся пять выделенных полос до конца 2019 года. Первые «зеленые коридоры» открыли уже в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU