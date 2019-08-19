2019-08-19T15:03:12+03:00
Происшествия

Краснодарец нашел банковскую карту и потратил с нее 90 тысяч на отдых на Черноморском побережье

Теперь его будут судить за кражу
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Мужчина снял деньги в банкоматеМужчина снял деньги в банкомате
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Кражу денег с банковской карты раскрыли краснодарские полицейские. К ним обратился местный житель, который рассказал, что забыл платежный инструмент на базе отдыха, а через некоторое время получил сообщение, что со счета сняли 90 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что сумму выдал банкомат на улице Красной 28-летнему краснодарцу, который и взял чужую карту. Вскоре его задержали.

- Подозреваемый признался в краже и пояснил, что узнал цифры пароля от банковской карты при оплате заказа потерпевшим на базе отдыха, и воспользовался тем, что мужчина оставил свою одежду без внимания. Со слов гражданина, обналиченные деньги заявителя он потратил на черноморском побережье, - сообщили в УМВД Краснодара.

Возбуждено уголовное дело о краже, молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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