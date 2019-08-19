Начальником сочинской полиции стал Александр Папанов
Он сменил на этом посту Александра Бондарева
Фото: пресс-служба УВД по г.Сочи
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Новым начальником сочинской полиции стал Александр Папанов. Его представил личному составу заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю начальник УВД по Сочи Сергей Огурцов.
- Ранее Александр Папанов был заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Краснодару, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
На данном посту Папанов сменил Александра Бондарева, который 5 августа 2019 года назначен руководителем управления кубанского уголовного розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU