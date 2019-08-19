2019-08-19T17:20:25+03:00
Общество

В Краснодаре продолжается замена водопровода на улице Красной

Специалисты проложат коммуникации на участке от Орджоникидзе до Гимназической
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре продолжаются работы по перекладке водопровода по улице Красной. В конце августа 2019 года специалисты будут менять трубы на участке длинной порядка 400 метров от Орджоникидзе до Гимназической.

- Старые металлический трубы заменят на пластиковые. Они будут служить, как минимум, 50 лет, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что работы по замене водопровода на улице Красной стартовали 10 мая. Они разбиты на семь этапов. Прокладка ведется методом горизонтально-направленного бурения. Это позволят минимизировать неудобство для автовладельцев, так как не приходится полностью перекрывать движение по одной из самых загруженных улиц Краснодара.

Напомним, в краевой столице отремонтировали улицу Геологическую. Она соединяет Ростовское Шоссе с Российской. Ее обновили на всем протяжении. Она растянулась на 1,17 километр. Дорога поможет разгрузить другую улицу - Петра Метальникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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