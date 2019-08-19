Житель станицы Ильской поджог себя

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-19T18:01:30+03:00

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В полицию Новопокровского района поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 75-летний мужчина. Врачи диагностировали у него 80% ожог тела.

- По предварительным данным, житель станицы Ильской облил себя горючей жидкостью и поджег, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В данный момент пожилой мужчина находится в реанимации. За его жизнь борются медики. В полиции проводят проверку по факту самоподжега.

Напомним, в Краснодарском крае сотрудник линейного отдела полиции Тимашевского района застрелился из «Кедра» во время службы. Инцидент произошел вчера, 3 июля 2019 года. Предварительно установлено, что 35-летний правоохранитель выстрели в себя из пистолета ПП-91 или просто «Кедр». Оружие было не табельное. Мужчина во время работы, пошел в служебный бокс, где стоят автомобили, и застрелился.

ИСТОЧНИК KP.RU