2019-08-19T18:01:30+03:00
Происшествия

Житель станицы Ильской поджог себя

Полиция пытается установить мотив такого поступка
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию Новопокровского района поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 75-летний мужчина. Врачи диагностировали у него 80% ожог тела.

- По предварительным данным, житель станицы Ильской облил себя горючей жидкостью и поджег, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В данный момент пожилой мужчина находится в реанимации. За его жизнь борются медики. В полиции проводят проверку по факту самоподжега.

Напомним, в Краснодарском крае сотрудник линейного отдела полиции Тимашевского района застрелился из «Кедра» во время службы. Инцидент произошел вчера, 3 июля 2019 года. Предварительно установлено, что 35-летний правоохранитель выстрели в себя из пистолета ПП-91 или просто «Кедр». Оружие было не табельное. Мужчина во время работы, пошел в служебный бокс, где стоят автомобили, и застрелился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья из Волгограда заблудилась в кубанских лесах
Появилось видео ареста вора в законе Дато Краснодарского
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
В Краснодаре продолжается замена водопровода на улице Красной
Жители Кубани вернули более 150 млн рублей долгов
Начальником сочинской полиции стал Александр Папанов
Гражданин Китая потерял в сочинском отеле дорогие часы
Следком: вора в законе Дато Краснодарского заключили под стражу
По Краснодару снова проводят романтические прогулки
Краснодарец нашел банковскую карту и потратил с нее 90 тысяч на отдых на Черноморском побережье
В Краснодаре 20 августа откроют еще одну выделенную полосу
В Сочи пройдет выставка «Личная реальность»
Более 400 жителей Тимашевского района прошли обследование у краевых онкологов
Держи вора: в Краснодаре задержан мужчина, укравший у генерала МВД коллекцию брендовых часов
В Новороссийске мужчина хотел вынести из магазина бутылку алкоголя
На Кубани судебные приставы арестовали 15 тракторов
Следователи Белореченского района навестили девочку, которую мать оставила в кафе
В Крыловском районе заблокировали сайты, на которых продавали дипломы
Вице-губернатор Кубани стал чемпионом России по рыболовному спорту
В Геленджике на Дне города выступит группа «Фабрика»
В Краснодаре отремонтировали улицу Геологическую
В Сочи отдыхающий из Воронежа стулом избил свою сожительницу на глазах у дочери
В Анапе 35-летний мужчина похитил у нового знакомого чемодан с деньгами
В Сочи в районе водопада «Пасть Дракона» женщина упала и травмировала руку
«Миссис Россия-2019» отказалась ехать на мировой этап конкурса красоты