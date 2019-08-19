2019-08-19T19:17:44+03:00
Общество

Краснодарская трамвайная сеть увеличится вдвое

Это предусматривается новым генпланом краевой столицы
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре прошло заседание общественного градостроительного совета. Как отметил участвовавший в нем управляющий директор НИИ перспективного градостроительства компании-разработчика генплана краевой столицы Павел Спирин, документ предусматривает создание в городе закольцованных дублирующих вариантов маршрутов. Это позволит разгрузить город от автотранспорта.

- В частности, планируется вдвое увеличить протяженность трамвайных путей, а также создать перехватывающие стоянки для частного транспорта, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Улично-дорожную сеть кубанской столицы встроят в схему планирования региональных дорог и свяжут с участками федеральных трасс. Окончательный вариант генплана Краснодара представят для согласования профильным ведомствам до конца 2019 года. При его разработке учли мнение жителей. В частности, при формировании зеленого каркаса внесли 410 из 463 поступивших предложений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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