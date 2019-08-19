Все кубанские ярмарки выходного дня оформят в едином стиле

СЕГОДНЯ 19:54 2019-08-19T19:54:38+03:00

Это сделает их более комфортными для потребителей

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В Краснодарском крае разработали новую единую концепцию оформления ярмарок выходного дня.

- Чтобы все подобные мероприятия были оформлены в едином стиле, изменят внешний вид торговых точек, вывески и указатели будут стандартизированы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Помимо прочего, на палатки планируют наносить QR-код. Считав его при помощи смартфона, покупатели смогут узнать всю информацию о производителе реализуемого товара.

Стоит отметить, что новый стиль уже протестировали на ярмарке выходного дня, которую проводят в Краснодаре на улице Буденного.

Всего в крае работает 77 ярмарок выходного дня. Изменение их внешнего вида пройдет поэтапно. К концу 2019 года планируют обновить половину ярмарок.

ИСТОЧНИК KP.RU