2019-08-19T19:54:38+03:00
Общество

Все кубанские ярмарки выходного дня оформят в едином стиле

Это сделает их более комфортными для потребителей
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Кубанские ярмарки выходного дня ждет ребрендингКубанские ярмарки выходного дня ждет ребрендингФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае разработали новую единую концепцию оформления ярмарок выходного дня.

- Чтобы все подобные мероприятия были оформлены в едином стиле, изменят внешний вид торговых точек, вывески и указатели будут стандартизированы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Помимо прочего, на палатки планируют наносить QR-код. Считав его при помощи смартфона, покупатели смогут узнать всю информацию о производителе реализуемого товара.

Стоит отметить, что новый стиль уже протестировали на ярмарке выходного дня, которую проводят в Краснодаре на улице Буденного.

Всего в крае работает 77 ярмарок выходного дня. Изменение их внешнего вида пройдет поэтапно. К концу 2019 года планируют обновить половину ярмарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарская трамвайная сеть увеличится вдвое
Семья из Волгограда заблудилась в кубанских лесах
Появилось видео ареста вора в законе Дато Краснодарского
Житель станицы Ильской поджог себя
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
В Краснодаре продолжается замена водопровода на улице Красной
Жители Кубани вернули более 150 млн рублей долгов
Начальником сочинской полиции стал Александр Папанов
Гражданин Китая потерял в сочинском отеле дорогие часы
Следком: вора в законе Дато Краснодарского заключили под стражу
По Краснодару снова проводят романтические прогулки
Краснодарец нашел банковскую карту и потратил с нее 90 тысяч на отдых на Черноморском побережье
В Краснодаре 20 августа откроют еще одну выделенную полосу
В Сочи пройдет выставка «Личная реальность»
Более 400 жителей Тимашевского района прошли обследование у краевых онкологов
Держи вора: в Краснодаре задержан мужчина, укравший у генерала МВД коллекцию брендовых часов
В Новороссийске мужчина хотел вынести из магазина бутылку алкоголя
На Кубани судебные приставы арестовали 15 тракторов
Следователи Белореченского района навестили девочку, которую мать оставила в кафе
В Крыловском районе заблокировали сайты, на которых продавали дипломы
Вице-губернатор Кубани стал чемпионом России по рыболовному спорту
В Геленджике на Дне города выступит группа «Фабрика»
В Краснодаре отремонтировали улицу Геологическую
В Сочи отдыхающий из Воронежа стулом избил свою сожительницу на глазах у дочери
В Анапе 35-летний мужчина похитил у нового знакомого чемодан с деньгами
В Сочи в районе водопада «Пасть Дракона» женщина упала и травмировала руку
«Миссис Россия-2019» отказалась ехать на мировой этап конкурса красоты