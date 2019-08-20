2019-08-20T07:38:56+03:00
Общество

Ейск попал в рейтинг самых тихих городов

Он находится на втором месте
Александра ПОДУШКО
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Ейск попал в рейтинг самых тихих городовЕйск попал в рейтинг самых тихих городов
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Более 90 тысяч человек в 200 городах России оценили их с точки зрения тишины и комфортности проживания. По итогам исследования эксперты рассчитали для каждого региона средний балл, отражающий степень удовлетворенности жителей.

Согласно рейтингу, самым тихим городом России стал Гурьевск в Калининградской области. На втором мете - Ейск в Краснодарском Крае - 7,9 балла и на третьем – Михайловск.

В топ-10 рейтинга вошли еще пять южных городов: Геленджик (7,8 балла), Керчь (7,6), Ессентуки (7,6), Туапсе (7,5) и Майкоп (7,5). Жители отмечали, что там много зелени, тихо, спокойно, комфортно, нет высоких домов.

Самые шумные города расположены в Сибири. В десятке аутсайдеров есть еще два города из Московской области - Клин и Лобня.

Краснодар занял 94-е место с оценкой 6,5 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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