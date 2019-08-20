2019-08-20T09:18:09+03:00
Общество

В Тимашевском районе благоустроят парк и мемориальный комплекс

Реконструкция объектов реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Тимашевском районе на месте старого парка появится современная зона отдыха с аллеями, выложенными плиткой, цветочными клумбами, скамейками и урнами. На входе поставят арку и ворота. Также на территории парка установят новое освещение и повесят камеры видеонаблюдения.

- Для детей сделают площадку со специальным покрытием и ограждением. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено свыше 18 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Не забудут и по мемориальный комплекс, где похоронена кавалер орденов «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени Епистиния Степанова, восемь сыновей которой погибли на войне, его обновят.

Работы по благоустройству планируется завершить в октябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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