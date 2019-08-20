Температура воды в Черном море 20 августа 2019 года: В Анапе холоднее, чем в Геленджике
«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.
20 августа теплее всего плавать в Адлере и Туапсе - здесь вода прогрета до 26,1 градусов. В Сочи чуть прохладнее – 25,8 градусов. В Джубге водичка прогрелась до 25,2 градусов, а в Геленджике до 24,4 градусов.
Освежающие заплывы в Анапе и Новороссийске – 23,5 градуса и 23,6 соответственно.
Приятная вода на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 24,8 градусов, в Приморско-Ахтарске и Ейске держится на отметке 24 градуса.
- На Черноморском побережье возможны небольшие осадки. Ветер северный, северо-восточный с переходом на юге на юго-западный, южный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-15 метров в секунду. Температура воздуха на участке Анапа-Геленджик днем прогреется до +29, в некоторых местах до +33 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU