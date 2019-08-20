В Мостовском районе ликвидированы несанкционированные свалки

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-20T10:06:11+03:00

Отходы производства и потребления лежали на площади более 470 квадратных метров

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Прокуратура Мостовского района проверила соблюдение требований природоохранного законодательства.

- В ходе осмотра двух земельных участков в Баговском и Губском сельских поселениях нашли несанкционированные свалки. Отходы производства и потребления лежали на площади более 470 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуре Краснодарского края.

Было установлено, что земельные участки находятся в собственности муниципальных образований.

В адрес глав поселений внесли представления, также чиновники привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Сейчас администрации убрали свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU