В Мостовском районе ликвидированы несанкционированные свалки
Прокуратура Мостовского района проверила соблюдение требований природоохранного законодательства.
- В ходе осмотра двух земельных участков в Баговском и Губском сельских поселениях нашли несанкционированные свалки. Отходы производства и потребления лежали на площади более 470 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуре Краснодарского края.
Было установлено, что земельные участки находятся в собственности муниципальных образований.
В адрес глав поселений внесли представления, также чиновники привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Сейчас администрации убрали свалки.
ИСТОЧНИК KP.RU