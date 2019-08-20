2019-08-20T10:18:47+03:00
Происшествия

На Кубани парень в ювелирном магазине подменил золотую цепочку на подделку

Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани парень в ювелирном магазине подменил золотую цепочку на подделкуНа Кубани парень в ювелирном магазине подменил золотую цепочку на подделкуФото: Архив "КП"
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19-летний молодой человек пришел в один из ювелирных магазинов Курганинского района. Он попросил продавца показать ему золотую цепочку. Во время примерки обвиняемый надел на принесенную с собой подделку бирку с ценником и вернул продавцу. Украшение за 70 тысяч рублей он взял с собой.

Только когда злоумышленник ушел, продавец заметил неладное и обратился с заявлением в полицию. Через 2 часа мошенника задержали в одном из ломбардов Курганинска при попытке сдать золото.

- На 19-летнего местного жителя завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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