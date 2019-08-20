2019-08-20T10:46:41+03:00
Общество

Дети из всех регионов России отметят День государственного флага в «Орленке»

Ребята поднимут бело-сине-красный стяг, прочтут патриотические стихи и споют песни о Родине
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ВДЦФото: ВДЦ
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Праздничный день в Центре начнется с торжественной линейки, приуроченной к Дню Государственного флага Российской Федерации. Ребята поднимут бело-сине-красный стяг, прочтут патриотические стихи и споют песни о Родине.

После этого, участники программы «Всероссийский форум «РДШ – Территория самоуправления» проведут для всех орлят тематические площадки, на которых в интерактивной форме познакомят с содержанием деятельности и основными направлениями Общественно - государственной детско-юношеской организации – Российское движение школьников (РДШ). Ребятам будет представлен спектр увлекательных проектов на выбор, в которых они смогут принять участие в ближайшем учебном году. Все они направлены на развитие гражданской позиции и помогают сформировать лучшие качества личности.

«Очень важно, чтобы уже в юном возрасте дети осознавали, что в их руках будущее страны, испытывали благородные чувства патриотизма и любви к Родине, поддерживали честь флага, учились и трудились ради величия и процветания своего Отечества», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Также, в программе дня откровенный разговор «Диалог о повседневном мужестве», который проведут отважные участники смены «Горячие сердца». Они поделятся со сверстниками своими историями, расскажут всем орлятам Центра о героических подвигах и мужественных поступках, которые совершили сами.

Ярким завершением дня станет праздничный концерт, подготовленный участниками «Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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