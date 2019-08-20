В Успенском районе иномарка столкнулась с мотоциклом
В Краснодарском крае 19 августа в 18:25 на 11 километре автодороги город Армавир - село Успенское - город Невинномысск произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Ситроен», на перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки». В результате произошло столкновение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В аварии пострадали водитель мотто и его 52-летняя пассажирка. Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.
Было установлено, что водитель «Ситроена» был за рулем без прав. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Краснодарского края за прошедшие сутки зафиксировано 18 ДТП, в которых 2 человека погибли и 26 получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU