В Успенском районе иномарка столкнулась с мотоциклом

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-20T10:54:50+03:00

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В Краснодарском крае 19 августа в 18:25 на 11 километре автодороги город Армавир - село Успенское - город Невинномысск произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Ситроен», на перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки». В результате произошло столкновение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В аварии пострадали водитель мотто и его 52-летняя пассажирка. Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Было установлено, что водитель «Ситроена» был за рулем без прав. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края за прошедшие сутки зафиксировано 18 ДТП, в которых 2 человека погибли и 26 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU