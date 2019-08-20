Последний раз видели в Анапе: На Кубани 9 сутки разыскивают пропавшего парня

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-20T11:11:06+03:00

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На Кубани ведут поиски 19-летнего Николая Первушина. О его исчезновении стало известно в воскресенье, 11 августа. Молодой человек должен был уехать с белореченского автовокзала в Краснодар, но до пункта назначения так и не добрался.

- Есть информация, что он вносил деньги на карту через терминал в Армавире, после того как пропал, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» сестра пропавшего парня Елизавета. - Также сообщали нам, что видели Николая в Сукко неподалеку от Анапы. Сейчас эту информацию проверяет полиция.

В день пропажи парень был одет в зеленую футболку, джинсовые шорты и кеды. Возможно, сейчас он в военной форме. Кроме того, с собой у Николая был рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего без вести Николая Первушина, просят сообщать информацию по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU