В Краснодаре открывается выставка «Волшебные мгновения»
21 августа в Краснодаре в художественном музее имени Коваленко открывается персональная выставка Александра Савельева.
В экспозицию вошло около 40 работ выполненных в технике 3D графики. Их автор - Александр Савельев - инвалид-колясочник, который в 13 лет он окончил среднюю школу с золотой медалью, затем получил пять высших образований и стал кандидатом исторических наук.
- Его персональные выставки проходили в Звенигородском Доме творчества, музее Кубанского государственного университета, краевой юношеской библиотеке имени Вараввы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.
Выставка будет работать с 21 августа по 1 сентября по адресу: Красная, 15, 2-й этаж.
ИСТОЧНИК KP.RU