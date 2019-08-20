В Краснодаре открывается выставка «Волшебные мгновения»

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-20T11:05:38+03:00

Будет представлено около 40 работ выполненных в технике 3D графики

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21 августа в Краснодаре в художественном музее имени Коваленко открывается персональная выставка Александра Савельева.

В экспозицию вошло около 40 работ выполненных в технике 3D графики. Их автор - Александр Савельев - инвалид-колясочник, который в 13 лет он окончил среднюю школу с золотой медалью, затем получил пять высших образований и стал кандидатом исторических наук.

- Его персональные выставки проходили в Звенигородском Доме творчества, музее Кубанского государственного университета, краевой юношеской библиотеке имени Вараввы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Выставка будет работать с 21 августа по 1 сентября по адресу: Красная, 15, 2-й этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU