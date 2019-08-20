2019-08-20T11:15:38+03:00
Происшествия

Кубанский депутат отправлял детали пулемета Калашников почтой

Все посылки уходили за границу
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: Южное следственное управление на транспорте СКРФото: Южное следственное управление на транспорте СКР
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Посылки с необычным содержимым задержали правоохранители на транспорте в Москве. Оказалось, что 46 магазинов от ручного пулемета Калашников были отправлены из Краснодара. Несмотря на то что отправитель указал ложную информацию о себе, его нашли.

- Этим человеком оказался житель Тверского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе южного СУТ. - Более того, он является депутатом местного совета.

Пока неизвестно, кому и для чего он отправлял оружие. Но посылки ушли за границу. Делал он это несколько раз, учитывая все меры предосторожности - специально с этой целью приезжал в краснодарское почтовое отделение.

Сейчас народный избранник находится под подпиской о невыезде и дает показания. Ему вменяют уголовное преступление по статье "Контрабанда иного вооружения" и незаконный его оборот. При обыске в его доме был найден целый арсенал. Наказание за подобные преступления может надолго лишить депутата свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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