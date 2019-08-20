2019-08-20T11:16:46+03:00
Общество

В Сочи на время музыкального фестиваля увеличили количество «Ласточек»

Концерты будут идти до 23 августа
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Олимпийском парке Сочи 19 августа прошел первый концерт в рамках музыкального фестиваля «Звезды Русского радио». Посмотреть на знаменитостей пришли свыше 15 тысяч зрителей. Для их удобства в городе продлили работу общественного автотранспорта – до 00:00. Также добавили восемь дополнительных рейсов электропоездов «Ласточка».

- Бесплатные концерты будут проходить ежедневно в 18:00 до 23 августа. Вернуться с Олимпийского парка в Сочи можно будет со станции «Имеретинский курорт» в 23:46, 00:10, 00:29 и в 00:57, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Планируются выступления артистов и на площади Южного мола. Здесь концерты пройдут с 20 по 25 августа. Всего на обе сцены в дни фестиваля выйдут более 40 звезд эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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