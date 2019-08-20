На Кубани начальника электротехнического участка осудят за смерть монтажника

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-20T12:01:00+03:00

Руководитель не проследил за отключением питания от сети

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В северском районе начальник электротехнического участка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Все произошло утром 7 июля 2018 года. По договоренности с представителем подрядной организации – ООО «Айсберг», без заключения трудового договора, на территории крупного предприятия работали два электромонтажника.

Они приступили к монтажу электрооборудования на высоковольтной вышке линии электропередачи. При этом руководитель не проследил за отключением питания от сети. В результате 29-летний электромонтажник дотронулся до находящейся под напряжением линии. Он получил 50 процентов ожога всего тела. От ран мужчина скончался в больнице спустя месяц.

- Расследование по уголовному делу проведено территориальным отделом СКР по краю. Уголовное дело направлено прокурором в Северский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU