СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-20T12:13:48+03:00

В Армавире местный житель пытался ограбить оптовую базу, но был задержан Фото: Архив "КП"

Сейчас он находится под стражей

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В Армавире 43-летний мужчина, проходя мимо местной оптовой базы заметил открытую дверь в кабинет. Жажда наживы взяла свое. В помещении он заметил ноутбук, клавиатуру. Схватив технику, мужчина хотел уйти.

- Но в это время его заметили очевидцы и передали прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. Технику вернули законному владельцу. Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния. Он находится под стражей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении любителя легко заработать завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU