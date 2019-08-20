2019-08-20T12:41:29+03:00
Происшествия

В Красноармейском районе мужчина ударил знакомую кулаком по голове

Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Славянским межрайонным следственным отделом Краснодарского краевого управления СКР 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 47-летней знакомой, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Мужчина проживал в одном из домов на улице Майской станицы Полтавской. Вечером 6 августа к нему пришла 47-летняя соседка, они стали выпивать алкоголь во дворе.

Вскоре женщина стала его оскорблять, и они поссорились. В ходе конфликта, мужчина ударил кулаком по голове потерпевшей, от которого женщина упала. После злоумышленник пошел спать.

Проснувшись утром 7 августа он обнаружил потерпевшую во дворе дома без признаков жизни. Он сам вызвал скорую и полицию. Врачи констатировали смерть женщины, которая наступила в результате причиненной ей черепно-мозговой травмы.

- Обвиняемый находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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