В Сочи ребенок на электросамокате сбил 3-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-20T13:02:14+03:00

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Инцидент произошел в Сочи 12 августа 2019 года. 3-летний мальчик вместе со своей семьей вышел на территорию гостиницы, в которой они остановились на время отдыха.

Неожиданно выехал ребенок на электросамокате, он так сильно разогнался, что не заметил малыша, и сбил его. Мальчик упал и начал громко плакать. Мама сразу же вызвала скорую для своего чада.

- С территории отеля ребенка госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы №9. Здесь ребенка обследовали и поставили диагноз – закрытый перелом левой ключицы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU