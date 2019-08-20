На Кубани до 2024 года отремонтируют 17 кинозалов
Обновление кинотеатров Кубани увеличит количество посетителей организаций культуры и число обращений к цифровым ресурсам.
- В крае до 2024 года планируется капитальный ремонт 24 учреждений, обеспечение музыкальными инструментами и оборудованием 77 организаций дополнительного и профессионального образования, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Общий объем финансирования составляет порядка 720 миллионов рублей. Средства выделены как из федерального, так и краевого бюджетов.
В этом году модернизируют семь кинотеатров. Ремонт идет в Курганинском, Успенском, Темрюкском, Абинском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Брюховецком районах и Анапе.
Напомним, все кубанские ярмарки выходного дня оформят в едином стиле. Это сделает их более комфортными для потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU