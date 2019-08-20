На Кубани до 2024 года отремонтируют 17 кинозалов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-20T15:20:46+03:00

Это сделают в рамках нацпроекта «Культура»

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Обновление кинотеатров Кубани увеличит количество посетителей организаций культуры и число обращений к цифровым ресурсам.

- В крае до 2024 года планируется капитальный ремонт 24 учреждений, обеспечение музыкальными инструментами и оборудованием 77 организаций дополнительного и профессионального образования, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Общий объем финансирования составляет порядка 720 миллионов рублей. Средства выделены как из федерального, так и краевого бюджетов.

В этом году модернизируют семь кинотеатров. Ремонт идет в Курганинском, Успенском, Темрюкском, Абинском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Брюховецком районах и Анапе.

Напомним, все кубанские ярмарки выходного дня оформят в едином стиле. Это сделает их более комфортными для потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU