2019-08-20T13:42:03+03:00
Происшествия

В Сочи задержали двух домушников

Они ограбили 17 квартир
Александра ПОДУШКО
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В Сочи задержали двух домушниковВ Сочи задержали двух домушниковФото: Архив "КП"
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Жительница Сочи вернулась домой с работы и заметила, что некоторые вещи лежат не на своем месте. Вскоре она поняла, что у нее пропали золотые ювелирные изделия. Местная жительница тут же обратилась в полицию.

Правоохранители установили, что злоумышленники вскрыли замок входной двери. Вскоре на одной из улиц Сочи задержали подозреваемых. 29-летнего местного жителя и 32-летнего приезжего из города Гулькевичи доставили в отдел полиции.

Полицейские установили, что мужчины причастны к 17 подобным преступлениям. Все похищенное имущество частично изъято и возвращено законным владельцам.

- На обвиняемых завели уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до 6 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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