СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-20T14:07:40+03:00

На Кубани открылся Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае открылся Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта. Его деятельность направлена на развитие профессионально-общественных механизмов оценки качества профильного образования и реализацию программ в регионе.

Это пилотный проект по формированию в крае национальной системы независимой оценки квалификации в спорте, основанной на доверии к качеству этого мнения со стороны работодателей и граждан. Также некоммерческая организация будет представлять законные интересы и защищать права профессионального спортивного сообщества.

- В правление Союза входят знаменитые российские спортсмены. Генеральным избран президент Благотворительного фонда «Доступный спорт», председатель ККРО Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе РООР Союз работодателей ФКИС Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU