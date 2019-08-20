2019-08-20T14:18:01+03:00
Происшествия

Тело пропавшего в Сочи мужчины нашли в лесу со следами укусов животных

Юрий Устинов исчез 8 августа, обстоятельства его гибели неизвестны
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Тело мужчины нашли в лесу со следами укусов животныхТело мужчины нашли в лесу со следами укусов животных
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В Сочи в лесу недалеко от улицы Православной обнаружено тело мужчины. Найти его правоохранителям помогла служебная собака. Было очевидно, что мужчина скончался несколько дней назад, на теле полицейские увидели следы от укусов животных. Стали ли они причиной смерти, теперь выясняют эксперты.

Погибшим оказался 36-летний Юрий Устинов. Несколько лет назад мужчина с семьей перебрался в Сочи из Подмосковья и работал бригадиром у разнорабочих. 8 августа близкие мужчины сообщили о его исчезновении. Спустя несколько дней тело пропавшего без вести нашли в лесу.

- По факту гибели мужчины проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуально е решение, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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