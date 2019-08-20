Тело пропавшего в Сочи мужчины нашли в лесу со следами укусов животных

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-20T14:18:01+03:00

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В Сочи в лесу недалеко от улицы Православной обнаружено тело мужчины. Найти его правоохранителям помогла служебная собака. Было очевидно, что мужчина скончался несколько дней назад, на теле полицейские увидели следы от укусов животных. Стали ли они причиной смерти, теперь выясняют эксперты.

Погибшим оказался 36-летний Юрий Устинов. Несколько лет назад мужчина с семьей перебрался в Сочи из Подмосковья и работал бригадиром у разнорабочих. 8 августа близкие мужчины сообщили о его исчезновении. Спустя несколько дней тело пропавшего без вести нашли в лесу.

- По факту гибели мужчины проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуально е решение, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU