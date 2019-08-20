СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-20T14:30:03+03:00

На Кубани мужчина облил жену и ее коллег бензином и пытался поджечь Фото: Архив "КП"

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Инцидент произошел 12 августа в Отрадненском районе Краснодарского края.

В 15:15 разъяренный мужчина ворвался с канистрой бензина в мебельный цех, в котором работала его жена. Он стал ругаться, кричать и предъявлять претензии своей супруге. После в порыве гнева он открыл канистру и начал поливать бензином женщину и ее коллег.

На этом местный житель и не собирался останавливаться, он достал зажигалку и пытался поджечь всех присутствующих. Мужчину вовремя скрутили охранники здания.

- Вечером того же дня женщина написала на своего мужа заявление в полицию. Дело передали участковому, которому предстоит разобраться в случившемся и узнать мотивы злоумышленника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU