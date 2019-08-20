Суд отказался отбирать «дачу Сердюкова» под Анапой в пользу государства
Иск Росимущества и военной прокуратуры Южного округа к ООО "Ситиинжиниринг", владеющей домом отдыха и участком в 0,9 гектара в поселке Большой Утриш под Анапой, суд оставил без удовлетворения.
Дело в том, что оба ведомства пытались вернуть в собственность государства недвижимость в уникальном природном месте на берегу Черного моря. Он числился в собственности Минобороны РФ, когда ведомством руководил скандально известный Анатолий Сердюков.
- Ведомство заявило о своих претензиях на участок в 2013 году, а обратилось в суд спустя четыре года, когда все сроки давности миновали, - аргументировал свою позицию Арбитражный суд Краснодарского края.
В итоге аннулировать договор продажи земли между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «Ситиинжиниринг» суд тоже не стал.
- Права, нарушенные сделкой это не восстановит, - заключил суд.
Напомним, для того, чтобы землю с домом и гаражом военным передали безвозмездно, бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков обратился в администрацию Анапы. Но после того, как владеть лакомым объектом у моря внезапно стала частная фирма, начались судебные тяжбы.
ИСТОЧНИК KP.RU