Суд отказался отбирать «дачу Сердюкова» под Анапой в пользу государства

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-20T15:18:04+03:00

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Иск Росимущества и военной прокуратуры Южного округа к ООО "Ситиинжиниринг", владеющей домом отдыха и участком в 0,9 гектара в поселке Большой Утриш под Анапой, суд оставил без удовлетворения.

Дело в том, что оба ведомства пытались вернуть в собственность государства недвижимость в уникальном природном месте на берегу Черного моря. Он числился в собственности Минобороны РФ, когда ведомством руководил скандально известный Анатолий Сердюков.

- Ведомство заявило о своих претензиях на участок в 2013 году, а обратилось в суд спустя четыре года, когда все сроки давности миновали, - аргументировал свою позицию Арбитражный суд Краснодарского края.

В итоге аннулировать договор продажи земли между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «Ситиинжиниринг» суд тоже не стал.

- Права, нарушенные сделкой это не восстановит, - заключил суд.

Напомним, для того, чтобы землю с домом и гаражом военным передали безвозмездно, бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков обратился в администрацию Анапы. Но после того, как владеть лакомым объектом у моря внезапно стала частная фирма, начались судебные тяжбы.

ИСТОЧНИК KP.RU