2019-08-20T15:39:24+03:00
Происшествия

Жительница Сочи взяла полтора миллиона в кредит, чтобы играть на бирже

Но под маской брокера скрывался мошенник
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В полицию Сочи обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенников.

- По словам потерпевшей, в июле-августе 2019 года ей звонил неизвестный и предлагал поучаствовать в торгах на бирже через Интернет-ресурс. Мужчина обещал от 4 до 7 тысяч рублей ежедневного заработка при условии размещения денежных средств на счету в личном кабинете данного сайта, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Чтобы выполнить данное условие, потерпевшая взяла несколько банковских кредитов на общую сумму более 1,5 млн рублей. Затем она перевела деньги в личный кабинет. Обещанной прибыли женщина не получила, а звонивший мужчина перестал выходить с ней на связь. В данный момент полиция проводит по данному факту проверку, а также собирает информацию из банков, которые подтвердит факт перевода денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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