2019-08-20T16:03:04+03:00
Недвижимость

Кубань потратит почти 5 млрд рублей на подготовку ЖКХ к отопительному сезону

В порядок приводят котельные и сети
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В 2019 году на подготовку ЖКХ Краснодарского края к отопительному сезону направят почти 5 млрд рублей. Работы стартовали еще прошлой зимой.

- В данный момент на территории региона к зиме готовы почти 1800 котельных и свыше 2 тысяч километров теплосетей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Из всех многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов региона, к холодам подготовили более 60%. Достигнуть 100-процентного показателя планируют к 30 сентября 2019 года.

Стоит добавить, что на Кубани ведут планомерную работу по замене теплосетей и модернизации котельных. Только в сезоне 2019-2020 заменят свыше 150 км труб. В этом году в Краснодаре заменили более 1 км сетей, соединяющих ТЭЦ и центр города. На это потратили свыше 100 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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