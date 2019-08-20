Кубань потратит почти 5 млрд рублей на подготовку ЖКХ к отопительному сезону
В 2019 году на подготовку ЖКХ Краснодарского края к отопительному сезону направят почти 5 млрд рублей. Работы стартовали еще прошлой зимой.
- В данный момент на территории региона к зиме готовы почти 1800 котельных и свыше 2 тысяч километров теплосетей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Из всех многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов региона, к холодам подготовили более 60%. Достигнуть 100-процентного показателя планируют к 30 сентября 2019 года.
Стоит добавить, что на Кубани ведут планомерную работу по замене теплосетей и модернизации котельных. Только в сезоне 2019-2020 заменят свыше 150 км труб. В этом году в Краснодаре заменили более 1 км сетей, соединяющих ТЭЦ и центр города. На это потратили свыше 100 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU