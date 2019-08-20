В Сочи при пожаре погиб 18-летний парень
В Сочи 20 августа 2019 года произошел пожар в многоквартирном доме, расположенном на улице Макаренко. О том, что на втором этаже здания горит жилое помещение, спасателям сообщили очевидцы.
- Во время тушения огня сотрудники МЧС обнаружили тело 18-летнего молодого человека, который проживал в данной квартире, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данному факту назначена доследственная проверка. На Месте происшествия продолжают работать криминалисты. Будет проведен ряд экспертиз, которые, в частности, покажут, где находился очаг возгорания.
На пожаре в Сочи погиб 18-летний парень.Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю! другой источник
Напомним, в полицию Новопокровского района поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 75-летний мужчина. Врачи диагностировали у него 80% ожог тела. По предварительным данным, житель станицы Ильской облил себя горючей жидкостью и поджег.
ИСТОЧНИК KP.RU