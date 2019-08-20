Новым вице-мэром Сочи назначен Константин Михальков

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-20T16:25:59+03:00

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Константин Михальков назначен на должность первого заместителя мэра Сочи. До этого он возглавлял городской департамент правовых отношений и исполнял обязанности вице-мэра.

- 25 августа 2014 года Михальков стал директором департамента, а в 2018 году стал и.о. вице-мэра города, заняв место арестованного ранее Сергея Юрина, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Занимая два поста, в 2018 году Константин Михальков заработал 1,25 млн рублей. У него в собственности, согласно декларации об имуществе, есть автомобиль Toyota АО Cruiser, а также квартира площадью 99 кв.м.

Освободившееся кресло в городской администрации занял Григорий Артамонов.

Напомним, кубанский депутат отправлял детали пулемета Калашников почтой. Все посылки уходили за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU