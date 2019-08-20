2019-08-20T16:48:32+03:00
Общество

В Краснодарских многоэтажках меняют лифты

Уже завершены работы в 12 домах
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре заменили лифты во всех четырех подъездах многоэтажки по улице Благоева, 48. Они прошли испытания и готовы к эксплуатации. Специалисты полностью заменили отслужившее свой срок оборудование.

- На сегодняшний день подъемники заменили в 12 домах, которые располагаются на улицах Уральская, Сормовская, Железнодорожная, им. Вишняковой, 30-й Иркутской Дивизии, Приозерная и Селезнева. В 2019 году запланирован ремонт лифтового оборудования в 119 многоквартирных домах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты уже завершили работы в 44 многоэтажках, сейчас идет приемка оборудования.

Стоит добавить, что на некоторых объектах подрядчик допустил срыв сроков. За это, согласно заключенному контракту, он заплатит 11 млн рублей в качестве неустойки. При этом, ее сумма увеличивается с каждым днем просрочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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