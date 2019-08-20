На «Формуле-1» в Сочи выступят «Ленинград» и «Мумий Троль»
С 26 по 29 сентября в Сочи пройдет очередной этап гонок «Формулы-1». Те, кто приобрел билеты на заезды, смогут еще и посетить концерты звезд, которые выступят в Олимпийском парке. А до 26 августа билеты на «Формулу» еще продают со скидкой. После они станут уже дороже.
- В дни гонок на центральной площади Олимпийского парка пройдут два мощнейших рок-концерта, - рассказали организаторы заездов. - 27 сентября в 20:00 «Ленинград» даст свой последний стадионный тур в истории группировки. Ее лидер Сергей Шнуров уже заявил об этом.
А 28 сентября в 19:00 состоится выступление группы «Мумий Тролль». Оба концерта будут бесплатными для всех обладателей билетов на Гран-при России.
А вот на выступление резидента шоу Comedy Club Гарика Мартиросяна придется купить билеты. Комик предстанет перед зрителями 27 и 28 сентября в 21:00 в «Хром Холле». Цена билетов - от 3500 до 25 000 рублей. Сам зал находится в Олимпийском парке возле Медиацентра.
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В небе пролетят «Русские витязи»
28 и 29 сентября в небе над Олимпийским парком можно будет увидеть и боевые истребители СУ-30СМ авиационной группы «Русские витязи». Они исполнят фигуры высшего пилотажа.
ИСТОЧНИК KP.RU