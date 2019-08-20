Жительница Краснодара воюет с местным бизнесменом за право на свет

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-20T17:05:50+03:00

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В Краснодаре все еще далека от разрешения ситуация, в которую попала местная жительница Виолетта Соколова и ее семья. Женщина проживает в доме по адресу Сормовская, 208/1.

- В конце июля 2019 года предприниматель Анатолий Синявский начал работы по перепланировке и переустройства крыши, а также строил своеобразный «коридор» на высоте тертьего этажа. Таким образом, постройка перекрывала доступ солнечного света в квартиру женщины чуть менее, чем совсем, - пишет «Живая Кубань».

После обращений в администрацию города и СМИ была проведена проверка. Специалисты департамента по надзору в строительной сфере выявили нарушения при строительстве, а администрация подала иск в суд о сносе конструкций на время рассмотрения которого работы остановились.

Но, оказалось, что проблемы Виолетты не решены. Бизнесмен подал иск в Советский суд, чтобы официально оформить нежилое строение в собственность. Заседание пройдет 23 августа 2019 года.

В свою очередь, иск администрации города к предпринимателю пока не рассматривался.

ИСТОЧНИК KP.RU